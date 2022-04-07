Rus doğal gazında flaş gelişme! Avrupa Parlamentosu ambargo tasarısını kabul etti

SWIFT'TEN ÇIKARTILSIN

Rusya'nın G20 ve İnterpol gibi uluslararası kuruluşlardan men edilmesini talep eden AP, Rus bankalarının uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten ihraç edilmesini istedi.

AP, Rusya'ya bağlı tüm gemilerin Avrupa Birliği kara sularına girmesi ve limanlarında demirlenmesi, ayrıca Rusya ve Belarus'tan kara yoluyla mal taşımacılığının yasaklanması talep etti.