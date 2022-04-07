Rus doğal gazında flaş gelişme! Avrupa Parlamentosu ambargo tasarısını kabul etti
Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'dan petrol, gaz, kömür ve nükleer yakıt ithalatına yönelik ambargo kararı tasarısı kabul edildi. Diğer yandan Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Birleşmiş Milletler bünyesinde özel bir mahkeme kurulması çağrısı yapıldı.
Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'dan petrol, gaz, kömür ve nükleer yakıt ithalatına yönelik ambargo uygulaması çağrısının da yer aldığı karar tasarısını kabul etti.
ACİL AMBARGO ÇAĞRISI
Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Rusya'dan petrol, kömür, nükleer yakıt ve gaz ithalatına tam ve acil ambargo konulması dahil olmak üzere Rusya'ya ek cezai önlem alınması çağrısında bulunulan karar 22 hayır oyuna karşı 513 evet oyuyla kabul edildi. 19 milletvekili çekimser kaldı.
SWIFT'TEN ÇIKARTILSIN
Rusya'nın G20 ve İnterpol gibi uluslararası kuruluşlardan men edilmesini talep eden AP, Rus bankalarının uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten ihraç edilmesini istedi.
AP, Rusya'ya bağlı tüm gemilerin Avrupa Birliği kara sularına girmesi ve limanlarında demirlenmesi, ayrıca Rusya ve Belarus'tan kara yoluyla mal taşımacılığının yasaklanması talep etti.
ÖZEL BİR MAHKEME KURULSUN
Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının faillerinin hesap vermek zorunda olacaklarının altını çizilen kararda, bu suçlara ilişkin Birleşmiş Milletler bünyesinde özel bir mahkeme kurulması çağrısı yer aldı.
Öte yandan kararda, Ukrayna'nın kendisini etkili bir şekilde savunmasını sağlamak adına, bu ülkeye silah gönderiminin devam etmesi gerektiği hatırlatıldı.
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