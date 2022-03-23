Son dakika: NATO yarın olağanüstü toplanıyor | Stoltenberg’den zirve öncesi önemli açıklamalar

SORU CEVAP

Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek?

Özellikle şunu hatırlamamız gerekiyor. İttifakın doğu tarafına savaşa hazır birlikler yerleştirdi. Ben de orada NATO birliklerinin iki katına çıktığını gördüm. Savaşmaya hazır askerlerden bahsediyorum. İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri kouma konusunda hazırlıklıyız.

Kimyasal silahların kullanılması savaşın doğasını tamamen değiştirir. Bu uluslararası hukukun korkunç bir ihlali... Kimyasal silahların herkhangi bir kullanılması kesinlikle kabul edilemez.