Son dakika: NATO yarın olağanüstü toplanıyor | Stoltenberg'den zirve öncesi önemli açıklamalar
Son dakika haberi... NATO Liderler Zirvesi yarın olağanüstü toplanıyor. Toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Başkan Putin'in Ukrayna işgali gaddarcadır. Bizler elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Ancak bir amacımız daha var ki NATO ile Rusya arasında çatışma olmasın." dedi. Stoltenger, "Siber savunma ve Ukrayna’nın kendisini nükleer ve radyolojik tehditlerde koruması konusunda anlaşmayı planlıyoruz. Putin’in ortaya çıkardığı tek şey, ıstırap, acı ve ölümdür. Savaşın Ukrayna ötesine geçmeyi önlemekle sorumluyuz. Böyle bir şey olursa daha fazla yıkım ve ölüm olacaktır." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... NATO Liderler Zirvesi yarın olağanüstü toplanıyor. Toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu.
Stoltenber'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
BARIŞI ÇANTADA KEKLİK GİBİ GÖRME LÜKSÜMÜZ YOK
Bu savaşın Ukrayna'nın ötesine genişlememesi için bir sorumluluğumuz var. AB ile birlikte çalışarak bağımsızlıklarını desteklemek için çalışmalarımız olacak. Hükimetler gittikçe artan bir şekilde istediklerini yaplmaya çalışıyorlar. Çin Moskova'ya politik bir destek sağlıyor. Bu dezenformasyon ve yalanların yayılması da bunlara dahil. Liderlerin Çin'e bir çağrıda bulunacağını ve sorumluluklarını hatırlatacağını düşünüyorum. Bu savaşın bitmesi yönünde bir çağrı olacak. Barışı çantada keklik gibi görme lüksümüz yok. Rusya'nın saldırganlığının püskürtülmesi için yapılan bir birlik bu...
SORU CEVAP
Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek?
Özellikle şunu hatırlamamız gerekiyor. İttifakın doğu tarafına savaşa hazır birlikler yerleştirdi. Ben de orada NATO birliklerinin iki katına çıktığını gördüm. Savaşmaya hazır askerlerden bahsediyorum. İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri kouma konusunda hazırlıklıyız.
Kimyasal silahların kullanılması savaşın doğasını tamamen değiştirir. Bu uluslararası hukukun korkunç bir ihlali... Kimyasal silahların herkhangi bir kullanılması kesinlikle kabul edilemez.
ZELENSKİY'NİN NATO'YA KATILMA TALEBİ...
Şu an ukrayna'da gördüğümüz şeyacı verici. Egemen bir ulusun hakları ihlal ediliyor. Hava savunma sistemleri ve mühimmat desteği devam ediyor. Bu yardım daha önce görülmemiş bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'nın kahramanlığı takdir edilmesi gereken bir şey... Bizim uzun yıllardır karşıladığımız yardımın ne kadar önemli olduğu görülüyor. Ancak NATO üyeliği şu anda ajandamızda yok.
KİMYASAL SALDIRI DURUMUNDA NATO KENDİSİNİ NASIL KORUYACAK?
Nükleer savaşanın kazananı olmayacak. Rusya'nın bunu anlaması gerekiyor. Bu aslında Rusya'nın kabul ettiği bir şey. Aslında kabul ettiği sözleşmelere aykırı davranıyor...
Biz kimyasal silahların kullanılmasından ciddi bir endişe duyutyoruz. bir takım yalan yanlış iddialar var. ukrayna'nın kimyasal silah kullanacağına dair. Bu Rusya'nın kendi kimyasal silah kullanımı için ortam hazırlandığı şeklinde yorumlanabilir.
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