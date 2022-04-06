Son dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son dakika... ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi. Diğer yandan İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.
Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.
Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.
Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.
Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.
Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.
İNGİLTERE'DEN DE YAPTIRIM KARARI
İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.
BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLERİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.
Biden yönetimi söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini duyurmuştu.
NATO: UKRAYNA'NIN ACİL ASKERİ YARDIMA İHTİYACI VAR
Brüksel'de yarına kadar sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu ve NATO'nun olası karşı hamlelerini değerlendirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var." dedi.
POLONYA BAŞBAKANI: BUÇA'DAKİ KATLİAMI BEKLEMEK GERÇEKTEN GEREKİYOR MUYDU?
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Komisyonunu Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam nedeniyle sert dille eleştirdi.
Morawiecki, yayınladığı videoda "Buça'daki katliamı beklemek gerçekten gerekiyor muydu? Rus canavarlığını gözler önüne seren öldürülen masumların görüntülerini beklemek gerekiyor muydu?" şeklinde konuştu.
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