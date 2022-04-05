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Polonya'dan 250 Abrams tank alımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Polonya’dan 250 Abrams tank alımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, 250 ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

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