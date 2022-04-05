Çin’de düşen yolcu uçağı olayında flaş detay: Pilot intihar etti iddiası
Çin’de 21 Mart tarihinde düşen ve Kunming'den Guangzhou'ya 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Çin medyası, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğünü öne sürdü.
21 Mart günü Kunming'den Guangzhou'ya içerisinde132 yolcunun bulunduğu China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde ormanlık alana düşmüştü.
İÇİNDE 132 KİŞİ VARDI!
"Boeing 737" tipi yolcu uçağı 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.
ÇİN MEDYASINDAN ÇARPICI İDDİALAR
Üzerinden iki haftalık bir sürenin geçmesinin ardından Çin basını, düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.
"UÇAK İNTİHAR ETMEK İÇİN UÇAĞI DÜŞÜRDÜ"
Uçağın dik bir şekilde düşmesinin nedeni olan yapılan haberde, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğü vurgulandı.
ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ
Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.
Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.
Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.
KARAKUTU İNCELEMESİ SIR PERDESİNİ KALDIRACAK
"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.
İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.
Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.
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