Alman basınında gündem Türkiye! Nasıl modern silah teknolojisinin lideri oldular? | Türk SİHA/İHA'larını konuşuyorlar
Dünya basını Türk İHA'larını manşetlere taşımaya devam ediyor. İngiliz ve Fransız gazetelerinin ardından Alman basını bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan insansız hava araçlarını gündeme aldı. "Boğaz'dan gelen İHA gücü" başlıklı analizde, Başkan Erdoğan'ın rolüne de dikkat çekildi.
Milli ve yerli üretim Türk insansız hava araçlarının savaş konseptinde yaptığı devrim niteliğindeki değişiklikler, Avrupa basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.
Alman basını, "Boğaz'dan gelen İHA gücü" başlıklı analiz haberinde Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğuna dair bir analiz haber kaleme aldı. Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağının belirtildiği haberde, Türk SİHA'larını Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne dikkat çekildi.
Türk İHA ve SİHA'ları Kuzey Afrika'dan Karabağ'a, Türkiye'nin güney sınırlarından Irak ve Suriye'deki operasyonlara kadar birçok alanda kendini ispatladı.
Bu bölgelerdeki başarısı ile ihracatı hız kazanan Türk SİHA'larını envanterine katan ülkelerden biri de neredeyse bir ayı aşkın süredir Rus ordusuna direnen Ukrayna oldu.
RUSYA SAVAŞINDA UKRAYNA'NIN BAYRAKTARLARI FARK YARATTI
Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği SİHA'lar Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Frankfurter Allgemeine 'Boğaz'dan gelen İHA gücü' başlıklı bir analiz yayımladı.
Türk SİHA'larının savunma sanayide dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekilen haberde, Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağı belirtildi.
Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğunun analiz edildiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne de dikkat çekildi.
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