Putin'den Batı'ya rest! Gerilim iyice tırmanıyor! AB yeni yaptırım paketi açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik adımları için sert konuştu. Putin Rus ekonomisi toplantısında resti çekerek, "Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın" dedi. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, bugün Rusya’ya karşı uygulanması planlanan 5’inci yaptırım paketinin içeriğini açıkladı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sanayi ve tarımsal kalkınma konulu bir toplantıda Rus ekonomisi, dünyadaki enerji ve gıda krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE DURUM KÖTÜLEŞİYOR
Batılı ülkelerin kendilerine yönelik yaptırımlarını eleştiren Vladimir Putin, bu adımların uluslararası anlamda krize neden olduğunu savundu. Putin, "Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor. Ortaklarımızı, onların ekonomi ve enerji alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkma ve bu bağlamda oluşan sorunları yine bizim zararımıza olacak şekilde çözme girişimlerini gözlemliyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin şirketimiz Gazprom üzerindeki baskı da dahil olmak üzere dünyadaki enerji sektöründe durum kötüleşmesine neden oluyor" dedi.
"BUNUN İKİ UCU KESİNKİN BİR SİLAH OLDUĞUNU UNUTMASINLAR"
Gazprom'un mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili Almanya ve bazı ülkelerdeki tartışmaları işaret eden Putin, "Batı'dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın" diyerek Batılı ülkelere rest çekti.
YAPTIRIMLARI İŞARET ETTİ
Dünyadaki gıda krizi ve fiyatlardaki artışa değinen Putin, "Bu yıl küresel gıda kıtlığı sorununu dikkate alarak ihracat konusunda ihtiyatlı olmalıyız. Artan üretim hacimlerinin Rusya'daki gıda fiyatlarının dünya pazarından daha düşük olmasını sağlayabiliriz" dedi.
Rusya'daki gıda fiyatları ve üretimde yaşanan zorluklarla ilgili yine Batının kendilerine uyguladığı yaptırımları işaret eden Putin, "İşletmelerin çalışması ve Rusya ile Belarus'tan gübre tedarik zinciri bloke ediliyor. Batı'da gübre üretimi ise yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle azalıyor. Fiilen bu da Batı'daki ortaklarımızın faaliyetlerinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.
RUBLE RESTİ
Rus lider geçtiğimiz günlerde Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus Gazı sözleşmeleri durdurulacak." demişti.
AVRUPA BİRLİĞİ, RUSYA'YA UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN 5'İNCİ PAKETİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, bugün Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 5'inci yaptırım paketinin içeriğini açıkladı. AB tarafından açıklanan 4 yaptırım paketinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının Rusya'yı sert biçimde etkilediğini vurgulayan Von der Leyen, "Olaylar karşısında baskımızı daha da artırmamız gerektiği açık. Bugün, yaptırımlarımızı bir adım daha ileri götürmeyi teklif ediyoruz" dedi.
ABD Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, 5'inci yaptırım paketinin 6 ayağı olduğunu belirterek "İlk olarak, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getireceğiz. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek" dedi.
RUSYA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ BANKASI VTB'YE İŞLEM YASAĞI
Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı getirileceği ve bu dört bankanın, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ettiği belirtildi. Rus gemilerine tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji gibi temel ihtiyaçlar dışında AB limanlarının kapatıldığı ifade edilirken Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine yasak geleceği belirtildi.
BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN İHRACATI YASAKLANIYOR
AB'nin Rusya'nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar Euro değerinde ihracat yasakları hedeflendiğini belirten Ursula von der Leyen bunun kuantum bilgisayarları ve gelişmiş yarı iletkenleri, ayrıca hassas makine ve nakliye ekipmanlarını içerdiğini vurguladı. Rusya ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5.5 milyar Euro değerinde özel yeni ithalat yasakları hedeflendiği ifade edilirken petrol dahil olmak üzere ek yaptırımlar üzerinde çalışılmaya devam edeceği belirtildi.
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