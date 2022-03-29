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Son dakika: Macron - Putin görüşmesi sonrası açıklama: Tahliye operasyonu mümkün değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Macron - Putin görüşmesi sonrası açıklama: Tahliye operasyonu mümkün değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rus Lider Putin ile görüştü. Görüşmeye dair Fransa'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'dan bu aşamada tahliye operasyonu mümkün değil" denildi.

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