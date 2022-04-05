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ABD Yunanistan'ı ikinci plana attı! Siparişleri ertelendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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ABD Yunanistan’ı ikinci plana attı! Siparişleri ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri, F-35 savaş uçaklarını envanterine katmayı planlayan Yunanistan'ı ikinci plana attı. Almanya ve Finlandiya'nın toplu F-35 tedarikinin Washington'un önceliklerini değiştirdiği, bu nedenle Atina'nın talebinin toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı iddia edildi.

Atina'nın envanterine katmayı planladığı F-35'lerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, Washington'un F-35 tedarikinde Almanya ve Finlandiya'ya öncelik vereceğini yazdı.

YUNAN GAZETECİ YAZDI

Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerinin değiştiğini iddia etti. Yunanistan'ın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı.

Antonellos, konuya ilişkin yazısında, değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti. Almanya'nın 35 adet F-35 almak istediğini hatırlattı. Amerikalıların 'yüzyılın anlaşmasını' da Finlandiya ile imzaladığını vurguladı.

Antonellos, Berlin'in girişiminin ardından Helsinki yönetiminin de 64 adet F-35 almak için imza atması Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini değiştirdiğine işaret etti.

"BERLİN VE HELSİNKİ'NİN SİPARİŞİ ATİNA'YI F-35 ALIMINDA GERİ PLANA İTTİ"

Yunan gazeteci, Atina'nın talebinin, toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı görüşünde.

Bu nedenle, F-35'lerin üretiminde, öncelikle Almanya ve Finlandiya'nın taleplerinin dikkate alınacak, ardından Yunanistan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılacak.

Dionisis Antonellos'a göre, Yunanistan, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.

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