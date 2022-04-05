ABD Yunanistan’ı ikinci plana attı! Siparişleri ertelendi

Dionisis Antonellos'a göre, Yunanistan, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.

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