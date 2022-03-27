Fransa'dan 6 Rafale uçağı alan Yunanistan'a vekillerden tepki: Bizi nasıl üstün kılacak?
Doğu Akdeniz’de tahriklerden kaçınmayan Yunanistan, Fransa ile yaptığı anlaşmayla 6 yeni Rafale jeti ve Belharra tipi üç fırkateyn alacak. Atina'nın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışına girmesi ülke içinde de tepki aldı. Komünist Parti (KKE) Milletvekili Thanasis Pafilis, konuya ilişkin parlamentoda "Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve muhtemelen daha iyi olacak Tip 214'ü alacak” dedi.
Fransa ile daha önce prensipte yapılan anlaşma 112 yıllık Yeoryos Averof adlı savaş gemisinin güvertesinde imzalandı. Yeoryos Averof gemisinin Osmanlı ile Yunan deniz kuvvetlerinin çarpıştığı İmroz Deniz Muharebesi'nde görev alması dikkat çekti.
ASKERİ HARCAMALARI 5 KAT ARTIRDILAR
Türkiye'ye yönelik suni bir tehdit algısı oluşturmaya çalışan Yunan hükümeti, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için Ocak 2021'de anlaşma imzaladı.
Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın, askeri harcama planı 5 kat arttığı ifade edilmişti.
YUNAN VEKİLDEN ELEŞTİRİ
Komünist Parti (KKE) Milletvekili Thanasis Pafilis, konuya ilişkin parlamentoda "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve muhtemelen daha iyi olacak Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadeleriyle hükümeti eleştirmişti.
Pafilis, hükümetin ekonomik krizi umursamadığını, bütçenin çok büyük bir bölümünü bir işe yaramayacağını bile bile savaş uçağı ve savaş gemisi almak için harcadığını, Türkiye'ye üstünlük kurduğunu savunan hükümetin aksine pilotların her gün korkuyla yaşadığını dile getirmişti.
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