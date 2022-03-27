Fransa’dan 6 Rafale uçağı alan Yunanistan’a vekillerden tepki: Bizi nasıl üstün kılacak?

Pafilis, hükümetin ekonomik krizi umursamadığını, bütçenin çok büyük bir bölümünü bir işe yaramayacağını bile bile savaş uçağı ve savaş gemisi almak için harcadığını, Türkiye'ye üstünlük kurduğunu savunan hükümetin aksine pilotların her gün korkuyla yaşadığını dile getirmişti.

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