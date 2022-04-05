Kuzey Kore lideri Kim Jong'un kız kardeşinden şok tehdit! Korkunç saldırılara başlarız
Balistik füzeleri denemeye devam eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong tehditler savurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına göre Kim, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un "Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı" terimi kullanmasını "geri dönüşü olmayan büyük bir hata" olarak niteledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkesiyle "askeri çatışması halinde" Güney Kore'ye karşı "nükleer silahları" kullanabileceklerini söyledi. Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, olası savaş halinde korkunç saldırıların başlayacağını öne sürdü.
Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un "ön alıcı saldırı" sözlerine tepki verdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına göre Kim, Suh'un "Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı" terimi kullanmasını "geri dönüşü olmayan büyük bir hata" olarak niteledi.
Güney'in "askeri çatışmayı tercih etmesi" olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.
Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin "öncelikleri" arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.
Suh geçen hafta, Kuzey Kore'nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik "ön alıcı saldırı başlatma hazırlığına" sahip olduklarını belirtmişti.
SON DENEME
Kuzey Kore, 24 Mart'ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.
Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.
Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.
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