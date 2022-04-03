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Bucha'da insanlık dramı! A Haber sıcak bölgede

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Giriş: 03.04.2022 14:25
Ukrayna - Rusya savaşında 39'uncu gününde Rus birlikleri çekilmeye devam ediyor. Kiev dışındaki banliyö yerleşim yerleri olan olan Irpin ve Bucha, bu hafta Ukrayna ordusu tarafından geri alındı. Ancak her iki kasaba da büyük yıkıma ve yüksek sivil ölüm oranlarına maruz kaldı. Kiev yönetimi, Bucha'da sivillerin öldürülmesinin 'kasıtlı bir katliam' olduğunu söyledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son gelişmeleri Bucha'dan aktardı.
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