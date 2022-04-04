Rusya'ya yeni yaptırımlar gelecek: ABD Başkanı Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine Putin çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son dakika açıklamasında Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'ya bu konuda yeni yaptırımların uygulanacağını söylerken "Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadelerini kullandı.
BU ADAMLAR GADDAR
Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.
BU BİR SAVAŞ SUÇU
Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.
ABD RUSYA'YA DAHA ÇOK YAPTIRIM UYGULAYACAK
Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
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