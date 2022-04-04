04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'ya yeni yaptırımlar gelecek: ABD Başkanı Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine Putin çağrısı

Rusya'ya yeni yaptırımlar gelecek: ABD Başkanı Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine Putin çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Rusya’ya yeni yaptırımlar gelecek: ABD Başkanı Biden’dan Uluslararası Ceza Mahkemesine Putin çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son dakika açıklamasında Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'ya bu konuda yeni yaptırımların uygulanacağını söylerken "Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

BU ADAMLAR GADDAR

Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

BU BİR SAVAŞ SUÇU

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ukrayna sokaklarında onlarca ceset UKRAYNA SOKAKLARINDA ONLARCA CESET

ABD RUSYA'YA DAHA ÇOK YAPTIRIM UYGULAYACAK

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Bucha’da insanlık dramı BUCHA'DA İNSANLIK DRAMI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA