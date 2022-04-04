Rusya’ya yeni yaptırımlar gelecek: ABD Başkanı Biden’dan Uluslararası Ceza Mahkemesine Putin çağrısı

BU ADAMLAR GADDAR

Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.