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Macaristan'da sonuçlar belli oldu: Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki koalisyon seçimi kazandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Macaristan’da sonuçlar belli oldu: Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki koalisyon seçimi kazandı

Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil edecek.

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