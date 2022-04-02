Ukraynalı kayıp gazeteci Maks Levin’in Kiev yakınlarında cesedi bulundu
Ukraynalı belgesel yapımcılığı ve foto muhabirliği yapan Maks Levin’in Kiev yakınlarında cesedi bulunduğu açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, açıklamalarında 13 Mart’ta çatışma bölgesinde kaybolduğuna işaret etti.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalı üzerinden, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Maks Levin'in cansız bedeninin geçen gün Guta Mezhygirska köyü yakınlarında bulunduğunu duyurdu.
Yermak, Levin'in 13 Mart tarihinde Kiev'deki çatışma bölgesinde kaybolduğuna dikkat çetki.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Telegram üzerinden Ukraynalı belgesel yapımcısının iki hafta önce yoğun çatışmaların yaşandığı Vishgorod bölgesinde kaybolduğunu doğruladı.
OLEKSİY CHERNYSHOW'UN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Levin'in yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Ukraynalı medya kuruluşu "LB.ua", belgesel yapımcısının "Rus saldırganlığının sonuçlarını belgelemek için" 13 Mart'ta asker ve eski fotoğrafçı Oleksiy Chernyshow ile Guta Mezhygirska'ya gittiğini açıkladı.
Medya kuruluşu, ikilinin araçlarından ayrılarak Moshchun köyüne yöneldiklerini ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamadığını, Oleksiy Chernyshow'un da akıbetinin henüz bilinmediğini kaydetti.
RUS BİRLİKLERE AİT KURŞUNLARLA ÖLDÜRÜLDÜ
Ukraynalı sivil toplum kuruluşu Kitle Enformasyon Enstitüsü, soruşturmaya ilişkin savcılık ön raporuna atıfta bulunarak, "silahsız" Levin'in "Rus birliklerine ait kurşunlarla" öldürüldüğünü açıkladı.
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