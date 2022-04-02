Ukraynalı kayıp gazeteci Maks Levin’in Kiev yakınlarında cesedi bulundu

OLEKSİY CHERNYSHOW'UN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Levin'in yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Ukraynalı medya kuruluşu "LB.ua", belgesel yapımcısının "Rus saldırganlığının sonuçlarını belgelemek için" 13 Mart'ta asker ve eski fotoğrafçı Oleksiy Chernyshow ile Guta Mezhygirska'ya gittiğini açıkladı.

Medya kuruluşu, ikilinin araçlarından ayrılarak Moshchun köyüne yöneldiklerini ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamadığını, Oleksiy Chernyshow'un da akıbetinin henüz bilinmediğini kaydetti.