23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rus gazeteci Oksana Baulina Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı esnasında hayatını kaybetti! Yıkımı görüntülerken roket ateşi altında kaldı

Rus gazeteci Oksana Baulina Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı esnasında hayatını kaybetti! Yıkımı görüntülerken roket ateşi altında kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
Rus gazeteci Oksana Baulina Rusya’nın Ukrayna’daki saldırısı esnasında hayatını kaybetti! Yıkımı görüntülerken roket ateşi altında kaldı

Rusya tarafından akşam saatlerinde Kiev'deki alışveriş merkezinin olduğu bölgeye yapılan saldırıda Rus Gazeteci Oksana Baulina hayatını kaybetti. The Insider kurumunda çalışan Baulina için yayınlanan taziye mesajında " Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra yıkımı filme aldı ve yeni roket ateşi altında kaldı. Onunla birlikte bir sivil daha öldü" denildi.

Rusya tarafından Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılan saldırıda Oksana Baulina isimli Rus gazeteci hayatını kaybetti.

ÇALIŞTIĞI KURUMDAN MESAJ

Gazeteci Oksana Baulina'nın çalıştığı The Insider tarafından yayınlanan mesajda "Oksana Baulina editoryal görevi yerine getirirken Kiev'de bombardıman altında öldü. Başkentin Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra yıkımı filme aldı ve yeni roket ateşi altında kaldı. Onunla birlikte bir sivil daha öldü, beraberindeki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Açıklamanın devamında "The Insider'a katılmadan önce Oksana, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştı. Örgüt, aşırılıkçı örgütler listesine alındıktan sonra Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir muhabir olarak Oksana, Lvov ve Kiev'den birkaç rapor sonrası Ukrayna'ya gitti. Insider, Oksana'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini iletir." denildi.

SAVAŞI ELE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Açıklamada diğer yandan "Sivillerin ve gazetecilerin öldürüldüğü yerleşim alanlarının ayrım gözetmeksizin bombalanması gibi Rus savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşı ele almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kiev’de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA