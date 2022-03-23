Rus gazeteci Oksana Baulina Rusya’nın Ukrayna’daki saldırısı esnasında hayatını kaybetti! Yıkımı görüntülerken roket ateşi altında kaldı

RUSYA'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Açıklamanın devamında "The Insider'a katılmadan önce Oksana, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştı. Örgüt, aşırılıkçı örgütler listesine alındıktan sonra Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir muhabir olarak Oksana, Lvov ve Kiev'den birkaç rapor sonrası Ukrayna'ya gitti. Insider, Oksana'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini iletir." denildi.

SAVAŞI ELE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Açıklamada diğer yandan "Sivillerin ve gazetecilerin öldürüldüğü yerleşim alanlarının ayrım gözetmeksizin bombalanması gibi Rus savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşı ele almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.