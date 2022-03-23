Rus gazeteci Oksana Baulina Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı esnasında hayatını kaybetti! Yıkımı görüntülerken roket ateşi altında kaldı
Rusya tarafından akşam saatlerinde Kiev'deki alışveriş merkezinin olduğu bölgeye yapılan saldırıda Rus Gazeteci Oksana Baulina hayatını kaybetti. The Insider kurumunda çalışan Baulina için yayınlanan taziye mesajında " Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra yıkımı filme aldı ve yeni roket ateşi altında kaldı. Onunla birlikte bir sivil daha öldü" denildi.
Rusya tarafından Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılan saldırıda Oksana Baulina isimli Rus gazeteci hayatını kaybetti.
ÇALIŞTIĞI KURUMDAN MESAJ
Gazeteci Oksana Baulina'nın çalıştığı The Insider tarafından yayınlanan mesajda "Oksana Baulina editoryal görevi yerine getirirken Kiev'de bombardıman altında öldü. Başkentin Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra yıkımı filme aldı ve yeni roket ateşi altında kaldı. Onunla birlikte bir sivil daha öldü, beraberindeki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.
RUSYA'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI
Açıklamanın devamında "The Insider'a katılmadan önce Oksana, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştı. Örgüt, aşırılıkçı örgütler listesine alındıktan sonra Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir muhabir olarak Oksana, Lvov ve Kiev'den birkaç rapor sonrası Ukrayna'ya gitti. Insider, Oksana'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini iletir." denildi.
SAVAŞI ELE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Açıklamada diğer yandan "Sivillerin ve gazetecilerin öldürüldüğü yerleşim alanlarının ayrım gözetmeksizin bombalanması gibi Rus savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşı ele almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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