ABD'li gazeteci Brent Renaud Ukrayna'da öldü! New York Times'tan flaş açıklama
Rusya - Ukrayna gerginliği sürerken bölgede Rusya'nın yaptığı bir saldırı sonucu bir Amerikalı gazetecinin öldüğü belirtildi. New York Times gazetesi, sosyal medyada muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haber hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında Amerikalı bir gazetecinin öldüğü bildirildi. New York Times gazetesi, sosyal medyada muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.
Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesini kullanıldı.
NEW YORK TİMES'TAN BRENT RENAUD AÇIKLAMASI: BİZİM İÇİN GÖREV ALMIYORDU
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