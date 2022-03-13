ABD’li gazeteci Brent Renaud Ukrayna’da öldü! New York Times’tan flaş açıklama

Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesini kullanıldı.

NEW YORK TİMES'TAN BRENT RENAUD AÇIKLAMASI: BİZİM İÇİN GÖREV ALMIYORDU