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ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi.

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