29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Son dakika: Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada diplomatik nota verildiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA