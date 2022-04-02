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Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan ayı mesajı: Liverpool, Barcelona, Manchester United, Milan, Inter...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan ayı mesajı: Liverpool, Barcelona, Manchester United, Milan, Inter...

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, Liverpool, Manchester United, Barcelona, Inter, Chelsea, Manchester City, Milan, Bayern Münih ve Borussia Dortmun sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Manchester United, "Hoş geldin ramazan, United ailesi olarak sizin için ramazan ayında en iyisini diliyoruz." paylaşımını yaptı.

İspanya'nın Barcelona takımı "Dünyanın dört bir yanında kutlayanlara hayırlı ramazanlar." dileğinde bulunurken, İtalyan ekibi Inter de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı kutlama mesajı yayımladı.

İngiltere'den Chelsea ve Manchester City, İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, mesajlarıyla Müslüman takipçilerinin ramazan ayını kutladı.

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