Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan ayı mesajı: Liverpool, Barcelona, Manchester United, Milan, Inter...

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Manchester United, "Hoş geldin ramazan, United ailesi olarak sizin için ramazan ayında en iyisini diliyoruz." paylaşımını yaptı.

İspanya'nın Barcelona takımı "Dünyanın dört bir yanında kutlayanlara hayırlı ramazanlar." dileğinde bulunurken, İtalyan ekibi Inter de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı kutlama mesajı yayımladı.