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Bursa 2022 Ramazan imsakiyesi! 2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Bursa 2022 Ramazan imsakiyesi! 2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye...

2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından duyurulan Bursa İmsakiye 2022 takvimi ile beraber sahur ve iftar vakti saatleri de belli olmuş oldu. Bu şehirde ikamet etmekte olan vatandaşlar "2022 İmsakiye ile Bursa'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye...

Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa İmsakiyesi 2022, mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte gündeme geldi. Bursa'da yaşayan binlerce vatandaş Diyanet Bursa Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerini merak ediyor. İşte, 2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye...

Bursa İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:13

İlk İftar Vakti: 19:35

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:37

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

Bursa Teravih Namazı Saatleri

Bursa'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:55'te kılınacak.

Bursa'da 2 Nisan Cumartesi: 20:56

Bursa'da 3 Nisan Pazar: 20:57

Bursa'da 4 Nisan Pazartesi: 20:58

Bursa'da 5 Nisan Salı: 20:59

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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