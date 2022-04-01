Bursa 2022 Ramazan imsakiyesi! 2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye...

Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa İmsakiyesi 2022, mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte gündeme geldi. Bursa'da yaşayan binlerce vatandaş Diyanet Bursa Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerini merak ediyor. İşte, 2022 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye...