Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan ayını karşıladı! 88 yıl sonra kılınan teravih namazında büyük heyecan
Dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı bu gece itibarıyla başlıyor. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ise ayrı bir heyacan yaşanıyor. Salgın nedeniyle 2 senedir teravih namazı mutluluğu yaşayamayan "Fethin sembolü" olan Ayasofya'da ilk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 88 yıl aranın ardından ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ayasofya teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.
"LA İLAHE İLLALLAH"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Temmuz 2020'de 86 yılın ardından yeniden ibatede açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde, pandemi nedeniyle yaşanan 2 yıllık gecikmenin ardından ilk teravih heyecanı yaşandı. 88 yılın ardından ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlarla Ayasofya doldu taştı. Ayasofya'ya giremeyen vatandaşlar avluda saf tutarak namaz kıldı. Öte yandan, Ayasofya'nın minarelerindeki "La İlahe İllallah" yazılı mahyalar ile İstanbul manzarasının buluşmasının oluşturduğu muhteşem görüntüler dronla görüntülendi.
"İLK CUMA NAMAZINI KILAMADIK, İLK TERAVİH NAMAZINI KILALIM İSTEDİK"
Köyde oldukları için ilk Cuma namazını kılamadıklarını söyleyen Sinan Özcan, "Bunca zaman sonra Ayasofya'mıza tekrar kavuştuk. İlk Cuma'yı köyde olduğumuz için kılamadık. Bu sefer teravih kılalım dedik. Arkadaşlarla beraber toplanıp buraya geldik. Sevinçliyiz, gururluyuz. Ramazan ayımız vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"ALLAH'IM SONSUZA KADAR BURADA BÜTÜN MÜSLÜMANLARA NAMAZ KILMAYI NASİP ETSİN"
İlk teravih için heyecanlı olduğunu belirten Serkan Özcan, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayı hayırlı mübarek olsun. Ayasofya'mızın ilk cumasına gelemedik. Ama 88 yıl sonra ilk teravih namazına geldik. Allah'ım sonsuza kadar burada bütün Müslümanlara namaz kılmayı nasip etsin" diye konuştu.
"88 YIL SONRA İLK TERAVİH KILINACAK, BU AYRI BİR MUTLULUK"
Nurettin Özgenç, "Öncelikle Ramazan-ı Şerif aziz mübarek İslam alemine hayırlı olsun. Şu anda Ayasofya-i Kebir Camii'nin önündeyiz. 88 yıl sonra bir teravih namazı kılınacak. Bu çok güzel, bu ayrı bir mutluluk. Çünkü, müzeydi 86 yıl sonra cami olarak açıldı. 88 yıl sonra pandemiden dolayı 2 yıl daha kılınamadı. Şimdi de ibadete açıldı, teravihin mutluluğu var. İslam alemine Ramazan-ı Şerifin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
"ŞU AN ÇOK HEYECANLIYIZ, MÜSLÜMAN ALEMİ OLARAK GURUR DUYUYORUZ"
"Uzun seneler hasret kaldık" diyerek duygularını dile getiren Beytullah Kaya ise, "Uzun seneler hasret kaldık Ayasofya'ya, cami oluşu bizi heyecanlandırdı. O yüzden ilk teravihimizi burada kılmak istedik. Şu an çok heyecanlıyız, Müslüman alemi olarak gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS AYRILIK GETİRDİ
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazanda camiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravih namazlarında cemaatinden uzak kaldı.
RAMAZAN SEVİNCİ GERİ DÖNDÜ
11 ayın sultanının coşkuyla geçirilmesini engelleyen bu mahzunluk, bu ramazanda yerini sevince bırakacak. Camiler, 1 Nisan Cuma günü yeniden teravihte cemaatiyle buluşuyor.
İLK TERAVİH NAMAZI
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınıyor. 86 yılın ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan camide, teravih kılmanın şükrü eda edildi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacak.
158 CAMİ 7/24 AÇIK
Camide, ramazan dolayısıyla bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca öğle namazından önce il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerince vaaz verilecek, cuma günleri sabah ezanından önce temcid, diğer günlerde ise sala okunacak.
İstanbullular, İl Müftülüğünün ramazan ayı dolayısıyla bu yıl belirlenen "Ramazan ve Doğruluk" temasıyla düzenleyeceği bir dizi programla 11 ayın sultanını idrak edecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca kentin genelindeki 158 cami, 7/24 ibadete açık olacak.
Kentteki 21 ilçede bulunan 291 camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilebilecek, 93 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Kent genelindeki 63 camide tefsirli mukabele programı uygulanacak. Cüz okunduktan sonra özet tefsiri yapılacak.
2 YIL ARADAN SONRA İTİKAFA GİRİLEBİLECEK
Salgın döneminde izin verilmeyen itikaf ibadeti, bu ramazan İstanbul'da 209 camide yapılabilecek. İtikaf süresince kişiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecek ve bir camide 5 kişiye kadar itikafa girilmesine müsaade edilecek. Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği camileri internet sitesinde paylaşan İstanbul Müftülüğü, böylece her camide farklı bir ramazan idraki ve algısının oluşmasını amaçlıyor. Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının kadim saray geleneği "enderun usulü teravih", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı sıra 34 camide uygulanacak.
İSTANBUL'UN CAMİLERİNDE ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI EDA EDİLECEK
Buna göre; Bağcılar'da Çiftlik Demircan Camisi'nde, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisi'nde, Beylikdüzü'nde Fatih Sultan Mehmet Camisi, Hz. Ebubekir Camisi, Mevlana Camisi ve Gürpınar Merkez Camisi'nde, Eyüpsultan'da Eyüp Sultan Camisi'nde, Fatih'te Fatih Camisi ile Sultan Ahmet Camisi'nde, Kartal'da Erenler Camisi'nde, Küçükçekmece'de Yavuz Selim Camisi ve Mehmet Akif Camisi'nde, Maltepe'de Çınar Camisi'nde, Sancaktepe'de Ebubekir Sıddık Camisi, Fatma Fitnat Hanım Camisi ve Hacı Hakkı Çolak Camisi'nde, Sarıyer'de Hamid-i Evvel Camisi'nde, Şişli'de Mecidiyeköy Merkez Camisi, Şişli Camisi, Çiftecevizler Camisi, Muradiye Camisi, Filiz Camisi ve Teşvikiye Camisi'nde, Üsküdar'da Kirazlıtepe Büyük Cami, Kuba Camisi, Hacı Nuri Topbaş Camisi, Yavuz Selim Camisi, Güzeltepe Birlik Camisi, Valide-i Atik Camisi, İmam-ı Azam Camisi ve Valide-i Cedid Camisi'nde, Zeytinburnu'nda ise Seyitnizam Camisi, Ulu Cami ve Tepebağ Dutluk Camisi'nde ramazanın belirli günlerinde enderun usulü teravih namazı eda edilecek.
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