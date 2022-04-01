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İtalya'da OHAL uygulaması sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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İtalya’da OHAL uygulaması sona erdi

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik iki seneyi aşkın süredir yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) bugün itibarıyla son buldu. Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, salgının henüz bitmediğini ancak aşı sayesinde günlük araçlarla yöneteceklerini belirtti.

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