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İlerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğiz: Hollanda Başbakanı Mark Rutte'dan ekonomi mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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İlerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğiz: Hollanda Başbakanı Mark Rutte’dan ekonomi mesajı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında ülkenin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyleyen Rutte "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir." dedi.

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