Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 37. gün! Ukrayna ordusu Rusya’daki petrol tesisini vurdu

BAŞKAN ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ



Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi, güvenlik garantörlerinden biri olmaya hazır olduğu için Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade etti.

RUS ASKERİ GÜÇLERİ, ÇERNOBİL'DEN ÇEKİLDİ

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus ordusunun 24 Şubat'ta ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini açıkladı.

Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok" denildi.



Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü" bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

RUSYA'DAN İNSANİ KORİDOR AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreciyle ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.



Ukrayna'nın başkenti Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentleri yönlerinde her gün insani yardım koridorlarının açıldığını belirten Mizintsev, Rus ordusunun söz konusu noktalarda ateşkese uyduğunu savundu.



Mizintsev, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şahsi talepleri doğrultusunda 1 Nisan'da Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den Zaporijya'ya insani yardım koridorunu yeniden açacak" dedi.