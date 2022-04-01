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Rusya Ukrayna savaşında önemli gelişme! Rus güçleri Çernobil'den çekildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Rusya Ukrayna savaşında önemli gelişme! Rus güçleri Çernobil’den çekildi

Son dakika haberi...Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

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