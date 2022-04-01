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İki aylık ateşkes kararı! BM resmen duyurdu! Yemen'de yeni dönem başlıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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İki aylık ateşkes kararı! BM resmen duyurdu! Yemen’de yeni dönem başlıyor

BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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