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Son dakika: NATO'dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye teşekkür! İtalya Başbakanı Draghi: İş birliğine hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: NATO’dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye’ye teşekkür! İtalya Başbakanı Draghi: İş birliğine hazırız

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da düzenlenen barış görüşmelerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İtalya Başbakanı Draghi de "Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus işgalinin 36. gününde açıklamalarda bulundu.

RUSYA KİMYASAL SİLAH KULLANIR MI?

Stoltenberg, Rusya kimyasal silah kullanır mı sorusuna, "Kimyasal silah ihtimaline karşı çok dikkatli konuşmam gerekiyor. NATO bu konuda çok ciddi sonuçları olacaktır, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyebilirim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim." dedi.

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TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Stoltenberg, Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonlandırmadığını belirten Stoltenberg, "Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmiyor yeniden konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Rusya, Kiev'e ve diğer şehirlere baskı yapıyor. Ukrayna'da daha fazla Rus saldırısı bekleyebiliriz, bu daha çok acı getirecektir" dedi.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ: TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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