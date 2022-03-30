Ukrayna açıkladı! Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv'den çekilmesi devam ediyor | Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili açıklama
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, salı günü İstanbul'da gerçekleşen tarihi görüşme sonrası barış umutları yeşerdi. İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafı tarafsızlık karşılığında güvenlik garantisi talep etti ve Türkiye dahil 9 ülkenin garantör olmasını istedi. Rusya da diyalog için Kiev ve Çernihiv’de operasyonları azalttığını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirirken, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarıyla ilgili açıklama da geldi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 34. gününde son durum değerlendirildi.
Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.
Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.
UKRAYNA, KARADENİZ'DE GÖRÜLEN DENİZ MAYINLARINDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTTU
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.
Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.
RUSYA, HARKOV VE SUMİ KENTLERİNE AĞIR ZIRHLI ARAÇLARLA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ
Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Sumi kentlerine Rus ordusunun ağır zırhlı araçları eşliğinde 20 ton insani yardım malzemesi gönderdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde büyük bir kısmını kontrol altında tuttuğu Sumi ve Harkov kentlerine insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, 20 ton ağırlığındaki temel gıda maddelerini içeren insani yardım malzemelerinin Rus tank ve çeşitli ağır zırhlı araçlar eşliğinde Harkov ve Sumi kentlerine götürüldüğü kaydedildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemeler, kentlerin çeşitli bölgelerine kurulan dağıtım alanlarında sivil halka dağıtıldı.
Kent merkezlerinin dışında kalan kırsal alanlara da götürülen malzemeler, Rus ordusu bayrağı çekilen bazı binalardan halka dağıtılırken, hem Harkov hem de Sumi sakinleri Rusların yardımlarını doğrudan Rus askerlerinin elinde aldı. Yayınlanan görüntülerde daha çok kadın ve çocuklar görülürken, dağıtılan malzemeler arasında un, şeker, pirinç ve konserveler görüldü.
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