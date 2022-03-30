Rusya’ya yaptırımlar artıyor! Elektronik devi tedariki durdurdu

The Yale School of Management tarafından "Digging in" tespitinin anlamına ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya olan müdahalesinin durdurulmasını istiyor ama Rus pazarındaki faaliyetlerini fiilen askıya almıyor" ifadeleri kaydedildi. Ayrıca bu raporda firmalar için 5 farklı ölçek ile Rus pazarındaki faaliyetleri analiz ediliyor. Bu faaliyet analizleri arasında ise, "Pazardan çekilmiş", "Faaliyetleri durdurmuş", "Geri ölçekleme durumunda", "Zaman kazanıyor", "Faaliyetler devam ediyor" tanımlamaları yer alıyor.