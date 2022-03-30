Rusya'ya yaptırımlar artıyor! Elektronik devi tedariki durdurdu
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla yaptırımlar peş peşe gelmeye başladı. Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Asus firması olarak Rusya’ya ürün tedarikini durdurduklarını açıkladı.
Tayvan'ın en büyük diz üstü bilgisayar üreticisi ve bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, dün Tayvan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süredir kendisine ve ASUS firmasına yöneltilen, Rus pazarına gönderilen elektronik ürün ve hizmetlerin durdurulup durdurulmayacağı sorusunu cevaplandıran Shih, "Asus firması olarak Rusya'ya ürün tedarikini durdurduk" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin sorduğu, Rus pazarındaki pazar payı ve Ukrayna savaşının firmaya olan etkileri hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakan Shih açıklamasında, sadece şu an için Rusya'ya ürün göndermediklerini tekrarlamakla yetindi.
ASUS FİRMASINA 'FAALİYETLER DEVAM EDİYOR' RAPORU
ABD'de yer alan The Yale School of Management tarafından, Rus pazarındaki firmaların faaliyet durumları hakkında güncel bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda, Asus firması için "Faaliyetler devam ediyor" (Digging in) tespitinde bulunuldu.
The Yale School of Management tarafından "Digging in" tespitinin anlamına ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya olan müdahalesinin durdurulmasını istiyor ama Rus pazarındaki faaliyetlerini fiilen askıya almıyor" ifadeleri kaydedildi. Ayrıca bu raporda firmalar için 5 farklı ölçek ile Rus pazarındaki faaliyetleri analiz ediliyor. Bu faaliyet analizleri arasında ise, "Pazardan çekilmiş", "Faaliyetleri durdurmuş", "Geri ölçekleme durumunda", "Zaman kazanıyor", "Faaliyetler devam ediyor" tanımlamaları yer alıyor.
Mart ayının başında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak, Shih'den Asus firması olarak Rus pazarından çekilmelerini talep etmişti. Federov, "Ruslar sizin harika teknolojinizi kullanacak insani değerlere sahip değiller. Ürünleriniz barış için kullanılmalı savaş değil" ifadelerini kullanmıştı.
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