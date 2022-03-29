Son dakika: İstanbul’daki barış görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar: En anlamlı ilerleme

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

BU SAVAŞ ARTIK DURMALI



Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması her iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermesinden mennuniyet duyuyoruz. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün bu toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı.