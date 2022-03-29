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Son dakika: İstanbul'daki barış görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: En anlamlı ilerleme

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: İstanbul’daki barış görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar: En anlamlı ilerleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi. Çavuşoğlu, "Bu savaş artık durmalıdır. Bugün bu toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası açıklamada bulundu. Çavuşoğlu "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

BU SAVAŞ ARTIK DURMALI

Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması her iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermesinden mennuniyet duyuyoruz. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün bu toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı.

EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ

Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Görüşmelerimizde insani yardım ve insani koridorların açılmasını ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik.

Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer konusunu da gündeme getirdik. Bugünkü görüşme tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir.

İSTANBUL'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bu sabah Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Saban 10.00 sıralarında başlayan toplantıda ilk olarak heyet başkanları görüştü. Verilen molanın ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin saat 14.00 itibariyle sona erdiği öğrenildi.


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