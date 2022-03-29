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Pentagon'dan Doğu Avrupa'ya asker ve savaş uçağı takviyesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Pentagon’dan Doğu Avrupa’ya asker ve savaş uçağı takviyesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 400 civarında asker, 10 F/A-18 tipi savaş uçağı ve birkaç C-130 askeri uçağını Doğu Avrupa’ya kaydırdıklarını açıkladı.

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