Uçakta şaşkına çeviren anlar! Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için bakın ne yaptılar

HEP BİR AĞIZDAN "BABY SHARK" ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Uçakta bir sürekli ağlayan çocuğu önce yanındakiler sakinleştirmek istedi. Ancak çocuğun dikkatini dağıtmayı hiç kimse başaramadı. Ardından bir grup adam, YouTube'da 10 milyardan daha fazla görüntülenme sağlayarak kırılması güç bir rekora imza atan 'Baby Shark' şarkısını, söylemeye başladı.

Yolcuların alkışlayıp şarkı söylerken gülümsedikleri videoda çocuğun da bir süre sonra sakinleştiği görüldü.