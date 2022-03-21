Uçakta şaşkına çeviren anlar! Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için bakın ne yaptılar
YouTube'da 10 milyar izlenme sayısı ile kırılması zor bir rekoru kıran Baby Shark şarkısı bu defa farklı bir şekilde gündem oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinden Arnavutluk'un başkenti Tiran'a sefer yapan uçakta ağlayan çocuğu sakinleştirmek isteyen yolcular hep beraber 'Baby Shark' şarkısını söylediler. O anlara dair görüntüler TikTok'ta 7 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinden Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden uçakta yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
6 saat sürecek olan uçuş esnasında durmadan ağlayan ve bir türlü sakinleşemeyen çocuk için yolcular tuhaf bir hareket sergiledi. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlendi.
HEP BİR AĞIZDAN "BABY SHARK" ŞARKISINI SÖYLEDİLER
Uçakta bir sürekli ağlayan çocuğu önce yanındakiler sakinleştirmek istedi. Ancak çocuğun dikkatini dağıtmayı hiç kimse başaramadı. Ardından bir grup adam, YouTube'da 10 milyardan daha fazla görüntülenme sağlayarak kırılması güç bir rekora imza atan 'Baby Shark' şarkısını, söylemeye başladı.
Yolcuların alkışlayıp şarkı söylerken gülümsedikleri videoda çocuğun da bir süre sonra sakinleştiği görüldü.
Dubai merkezli radyo sunucusu Parikshit Balochi tarafından çekilen ve 10 Mart Perşembe günü TikTok'ta yayınlanan görüntüler 7 milyondan fazla izlendi.
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