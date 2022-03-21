ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi" denildi.





Biden'ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI



Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "haydut" ve "diktatör" gibi ifadeler kullanmıştı.