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ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kullandığı ifadelerin ardından ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak protesto notası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi" denildi.

Biden'ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "haydut" ve "diktatör" gibi ifadeler kullanmıştı.

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