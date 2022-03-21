ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kullandığı ifadelerin ardından ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak protesto notası verildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.
ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi" denildi.
Biden'ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi" ifadeleri kullanıldı.
BIDEN DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "haydut" ve "diktatör" gibi ifadeler kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya ve Amasya'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı'da Konya ve Amasya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- At yarışı sonuçları sorgulama 🏇 | Canlı TJK TV at yarışı sonuçları ve yarış programı | İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!
- Benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Ayetel Kürsi okunuşu 🤲 | Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda?
- Asgari ücrete 850 TL ek zam! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, tekrar artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...
- Bakan Yanık açıkladı! 21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım yardımı yatan iller hangileri?