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Son dakika haberleri: Tunus’ta trenler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Son dakika haberleri: Tunus’ta trenler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tunus’ta şehirler arası seferlerini gerçekleştiren 2 trenin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 65 kişi yaralandı. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada çarpışan trenlerden birinin boş olduğu belirtildi.

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