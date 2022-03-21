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Rusya: Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Rusya: Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya karşıtı yaptırım kararı aldığı gerekçesiyle Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldıklarını duyurdu. Rus-Japon ilişkilerinin zarar görmesinde bütün sorumluluğun Tokyo’ya ait olduğu vurgulanan açıklamada, Japonya’nın bilinçli olarak karşılıklı yarara dayalı iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek yerine Rusya karşıtı bir anlayışı tercih ettiği aktarıldı.

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