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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "referandum" çıkışı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den referandum çıkışı

Son dakika haberi... Rusya -Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

RUSYA ŞART KOŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" mesajını vermişti.

Rus Bakan Lavrov şunları söyledi:

"Bahsettiğim konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlarımız sona erebilir. Biz her zaman her türlü soruna karşı diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor. Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti. Ancak birilerinin, büyük bir ihtimalle ABD'lilerin, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var. Fakat her şeye rağmen süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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