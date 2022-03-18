Son dakika: İngilizlerden flaş iddia: Rusya'nın Kiev'e ilerleyişi durdu
Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşında 23. güne girildi. Moskova yönetimi, 1000 kişinin bulunduğu tiyatroyu hedef almadıklarını ileri sürdü. İngiliz istihbaratına göre ise savaşın 22. gününde Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi durduruldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 22'nci gün geride kaldı. Başkent Kiev yine bombaların hedefi oldu. Apartmana roket isabet etmesi sonucu en az kişi 1 öldü. Kiev'in kuzeyindeki Svyahoshinsky bölgesinde de Rus saldırılarında araçları alev alan 2 kişi can verdi. Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazarda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Harkiv bölgesinde şimdiye kadar en az 500 sivilin öldüğü bildirilmişti. Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un, esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği duyuruldu.
"TOPRAK ALAMADILAR"
Öte yandan İngiliz askeri istihbaratı "Ukrayna direnişi sağlam, Rus ilerleyişi büyük oranda durdu" açıklamasını yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da Rus kuvvetlerinin ağır kayıplar verdiği ve son günlerde minimum ilerleme kaydettiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Tüm büyük şehirler dahil olmak üzere toprakların büyük kısmı Ukrayna'nın elinde" ifadesi kullanıldı.
"ÇOCUKLAR" YAZIYORDU
Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre Rus güçlerinin önceki gece Mariupol'de bir tiyatro binasını bombalamasının yankıları da sürüyor. Ukraynalı yetkililer tiyatronun kadınlar ve çocuklar için sığınak olarak kullanıldığını açıkladı. Sığınakta 1000- 1200 sivilin olduğu duyuruldu. Tiyatronun bahçesinde "Çocuklar" ifadesinin yazdığı ortaya çıktı. Saldırıda ölenlerin sayısı bilinmiyor. 130 kişi bölgeden kurtarıldı. Rus ordusu ise tiyatroya hava saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanlayarak, binanın aşırı milliyetçi Azov örgütü militanları tarafından havaya uçurulduğunu belirtti.
BEBEKLERİ İÇİN KİEV'E DÖNDÜLER
Kiev'de taşıyıcı annelerden dünyaya gelen bebeklerin tutulduğu sığınağa girildi. 20 bebek, biyolojik ailelerini bekliyor. Ukrayna dışındaki aileler savaş nedeniyle gelemiyor. İsimlerini vermek istemeyen Arjantinli bir aile ise bebeklerini almak için Kiev'e geldi. Aile, şimdi bebekleriyle ülkelerine dönmenin yolunu arıyor.
ABD: 7 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ
NEW York Times gazetesine göre, ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'da şimdiye kadar 7 bin askerinin öldüğünü tahmin ediyor. Haberde, "Tahmin doğruysa, Rus ordusu, ABD'nin Afganistan'da 20 yıl boyunca kaybettiği asker sayısından daha fazla askeri 20 gün içinde kaybetti" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij de Rusya'nın kaybının Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da verdiği kayba yaklaştığını söyledi. Oleksij, "Rus güçleri, iki Çeçenistan savaşındakinin toplamından daha fazla, 14 binden fazla kayıp verdi" dedi.
BIDEN, PUTİN İÇİN İLK KEZ 'SAVAŞ SUÇLUSU' DEDİ
ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" diye tanımladı. Biden ayrıca Ukrayna'ya daha fazla uçaksavar, ağır silah ve İHA göndereceklerini açıkladı. Biden'ın suçlamasına Kremlin Sözcüsü Peskov yanıt vererek "Attığı bombalardan yüz binlerce insan ölen ülkenin başkanından gelen bu söylemleri kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi. Diğer taraftan ABD ve 5 ülke, Ukrayna'da 'savaş suçu' işlendiği gerekçesiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı. Uluslararası Adalet Divanı da Rusya'nın işgali durdurmasını istedi.
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