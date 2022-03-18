Foreign Policy'den NATO'ya Türk SİHA'ları için flaş çağrı! Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için...
Akademik yazıların yayınlandığı ABD'nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy, NATO'ya Rusya-Ukrayna savaşı için SİHA çağrısında bulundu. Türk SİHA'larının gücüne değinilen dergide, "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir" ifadelerine yer verildi.
ABD merkezli dergi, TB2'lerin başarılı operasyonlara imza attığını yazdı. SİHA'ların, belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu belirtildi.
Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünyanın farklı noktalarındaki operasyonel başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ukrayna ordusu tarafından da satılan alınan TB2'lerin başarısı, ABD merkezli Foreign Policy dergisinin analizine yansıdı.
NATO'YA 6 MADDELİK TAVSİYE
NATO'nun Ukrayna'ya ne şekilde yardım edebileceği 6 maddede aktarıldı. Ukraynalı gönüllülerin taşınabilir sistemler kullanmaları için eğitilmesi, sivil siber faaliyetlerin kolaylaştırılması, savaş uçağı sağlanması, gönüllü pilotlara görev verilmesi ve hükümetin devamlılığının desteklenmesi gibi maddelere yer verildi.
TB2 HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURUYOR
İnsansız muharebe hava araçları sağlanmasına ilişkin başlık altında Bayraktar TB2'lerin rolünden söz edildi.
Söz konusu haberde, "Ukrayna'nın Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus kara kuvvetlerini başarıyla vurduğu neredeyse tek hava indirme platformudur." ifadelerine yer verildi.
"DİKKAT ÇEKİCİ"
Tedarik edilen az sayıda TB2 göz önüne alındığında bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilerek, "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir." denildi.
AZERBAYCAN HATIRLATMASI: OPERASYONEL FELCE YOL AÇTILAR
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun yürüttüğü başarılı operasyonların anımsatıldığı yazıda, "Azerbaycan, Ermenistan ordusunu yenmek için yoğun şekilde insansız hava araçları kullandı. Önemli miktarda Ermeni askeri teçhizatını ve konvoyunu imha ederek, operasyonel felce yol açtılar." ifadeleri kullanıldı.
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