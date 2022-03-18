Foreign Policy’den NATO’ya Türk SİHA’ları için flaş çağrı! Rusya’nın ilerleyişini durdurmak için...

"DİKKAT ÇEKİCİ"

Tedarik edilen az sayıda TB2 göz önüne alındığında bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilerek, "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir." denildi.