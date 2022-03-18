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Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Hayat normale dönüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Japonya’da 7,4 büyüklüğünde deprem! Hayat normale dönüyor

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası toparlanma faaliyetleri devam ediyor. Öte yandan sarsıntı sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi de yaralanmıştı.

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