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Norveç'te Rusya paniği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Norveç’te Rusya paniği

Rusya-Ukrayna savaşının baş göstermesiyle Avrupa'da Rusya korkusu arttı. Bu bağlamda Norveç, Rusya ile sınır bölgesindeki askerlerinin eğitimi ve teçhizatını tahkim etmek için askeri harcamalarını artırma kararı aldı. Açıklama Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen'den geldi.

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