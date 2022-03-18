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Son dakika: Rusya, Sumi’de boya deposunu vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: Rusya, Sumi’de boya deposunu vurdu

Son dakika haberi | Rus ordusu Ukrayna’nın Sumi kentinde bulunan bir boya deposuna bombalı saldırı gerçekleştirdi. Rus ordusunun bombalı saldırısı sonucu depo alev aldı.

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