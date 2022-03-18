Yunanistan’dan Ukrayna’ya ilginç S-300 yanıtı

"S-300'LER ÜLKEMİZE GEREKLİ"

İkonomu, Yunanistan'ın Ukrayna'ya daha önce insani ve askeri yardım gönderdiğine dikkati çekerek, "Şu an masada böyle bir konu yok. Her halükarda, ülkemizin savunması için gerekli olan silah sistemleri (S-300) böyle bir tartışmanın konusu olamaz." diye konuştu.