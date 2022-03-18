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Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilginç S-300 yanıtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Yunanistan’dan Ukrayna’ya ilginç S-300 yanıtı

Rusya ile çetin bir savaşa giren Ukrayna'nın hava savunma sistemi yetersizlik gösteriyor. İngiltere'nin savaş başlamadan önce gönderdiği hava savunma sistemi yardımına ek olarak bir yardım gitmedi. Peki, son günlerde tartışma konusu olan "Yunanistan, Ukrayna'ya S-300 verecek mi?" sorusuna Yunan tarafından ilginç bir yanıt geldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir silah yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

"S-300'LER ÜLKEMİZE GEREKLİ"

İkonomu, Yunanistan'ın Ukrayna'ya daha önce insani ve askeri yardım gönderdiğine dikkati çekerek, "Şu an masada böyle bir konu yok. Her halükarda, ülkemizin savunması için gerekli olan silah sistemleri (S-300) böyle bir tartışmanın konusu olamaz." diye konuştu.

İNGİLTERE, UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA FÜZESİ HİBE ETMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Ukrayna'ya hava sahasını Rus saldırılarından korumasına yardımcı olmak için uçaksavar füze hibe etmeyi değerlendirdiklerini belirterek, bu sistemin "savunma silahları" tanımı içinde kalacağını bildirmişti.

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