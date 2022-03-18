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İngiltere tüm koronavirüs seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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İngiltere tüm koronavirüs seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması getiren İngiltere güncellemeye gitti. İngiltere'den yapılan resmi açıklamada "Tüm Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükten kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

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