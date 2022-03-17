Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün! Zelenskiy müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı | Sivillerin sığındığı tiyatro binasını kim vurdu?
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 22. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerini açıkladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus uçaklarının Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi. Ukrayna'nın açıklamasını yalanlayan Rusya, kente gün içinde hava saldırısı gerçekleştirilmediğini savundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni açıklama yaptı. Stoltenberg Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmayacağı konusundaki soruya da yanıt verdi. İşte Rusya Ukrayna savaşından haberler.
Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 22. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
04.00 ZELENSKİY, RUSYA İLE MÜZAKERELERDEKİ ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.
Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.
Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.
Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.
Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.
Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.
Zelenskiy, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
23.59 Ukrayna'da ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinden Zaporijya şehrinde son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi.
23.50 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz" dedi.
23.56 ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, "O bir savaş suçlusu" sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.
23.47 Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, sivil can kayıpları giderek artıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
22.56 Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.
TİYATRO BİNASI VURULDU
22.36 Rus uçaklarının Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.
Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu'na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da twitter hesabından Rus saldırısını savaş suçu olarak niteledi. Tiyatro binasının fotoğraflarını paylaştı.
Hafta başında kaydedilen uydu fotoğraflarında, binanın çevresinde büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazısı dikkat çekiyordu.
RUSYA'DAN YALANLAMA: UKRAYNALI GÜÇLERİN PROVOKASYONU
Rusya Savunma Bakanlığı ise sivillerin bulunduğu tiyatro binasını bombaladıklarına ilişkin haberleri yalanladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukraynalı silahlı güçlerin mayınlanmış tiyatro binasını bombalayarak provokasyon gerçekleştirdiğini savundu.
22.19 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.
21.30 Polonyalı bilgisayar korsanları, Rusya'nın sansür ve bilgi dolaşımını engelleyici sistemlerini saf dışı bırakarak, Rus vatandaşlarına kısa mesaj ve eposta gönderilebilen bir internet sitesi kurup dünya çapındaki Rusya vatandaşlarına 20 milyondan fazla kısa mesaj gönderdi.
20.25 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, ABD'nin krizin diplomatik yolla çözülmesi için Kiev'e baskı yapması gerektiğini ifade etti.
BIDEN DUYURDU: UKRAYNA'YA DEV YARDIM
20.15 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu. ABD Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, "Putin'in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz" dedi.
18.53 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tehdit oluşturduğunu savunurken askeri operasyonlarının sadece Donetsk ve Luhansk ile sınırlı kalması durumunda Kiev'in kendilerine yönelik tehditlerinin son bulmayacağını söyledi.
18.45 Uluslararası Adalet Divanı yaptığı açıklamada "Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı." dedi.
UKRAYNA NATO'YA KATILACAK MI? STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA
18.36 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı." açıklamasında bulundu. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.
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