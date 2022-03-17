SON DAKİKA! İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre: İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.
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