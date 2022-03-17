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Japonya'dan flaş Rusya hamlesi! O listeden çıkartacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Japonya’dan flaş Rusya hamlesi! O listeden çıkartacaklar

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan yaptırımlara bir yenisi daha geliyor. Japonya tarafından yapılan açıklamada, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracaklarını belirttiler.

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