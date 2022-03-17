İngiltere'den "Sky Sabre" hamlesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 22. gününde devam ederken, İngiltere yeni bir karar açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya'nın başkenti Varşova'daki ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ukraynalı sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu kabul ettiği için Polonya'nın korunması gerektiğini söyledi. Bakan Wallace, İngiltere'nin Polonya hava sahasını Rusya'nın herhangi bir saldırısından korumak için Polonya'ya Sky Sabre hava savunma füze sistemi ve 100 askeri personel gönderileceğini aktardı.