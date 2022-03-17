Müslümanları sarin gazına layık gördüler! Batı medyası bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 22. gün geride kaldı. Bölgeden çok sayıda çatışma ve bombalanma haberleri geliyor. Dünyanın gözü sıcak bölgeye çevrilmişken Batılı devletlerin yetkilileri ve medyasında yer alan ırkçı söylem ve eylemler büyük tepki çekti.

"BEYAZ VE HRİSTİYAN OLDUKLARI İÇİN DUYGULAR FARKLI"

Savaştan önce mültecileri ölüme terk eden, kapılarını sonuna kadar kapatan Batı ülkeri ikiyüzlü tutumlarını gözler önüne sererek şimdilerde açık kapı politikasının en büyük destekçisi haline geldi.



Konuya ilişkin Avrupalı bir yetkili de "Dürüst olmak gerekirse Beyaz ve Hristiyan oldukları için duygular farklı" ifadelerini kullanarak ayrılıkçı tavrını açık açık beyan etmişti.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi.



