Rusya - Ukrayna savaşında 21. gün! Ukrayna: 4 Rus general öldürüldü! Kiev güne saldırıyla uyandı | İşte dakika dakika gelişmeler

Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...

08.24 ABD Senatosu , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak kınayan bir kararı oybirliğiyle kabul etti .

06.23 Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik ve siyasi düzeni 'temelden' değiştirebileceğini duyurdu.

'BİR RUS GENERAL DAHA ÖLDÜRÜLDÜ'

06.18 Ukrayna, 4. Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü öldüğünü söyledi.

Mityaev'in Mariupol'de öldürüldüğü açıklandı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.

06.11 Ukrayna'nın Herson Havalimanına düzenlediği hava saldırılarında 3 Rus askeri helikopteri imha edildi. Planet Labs'ın yeni uydu görüntüleri saldırının boyutlarını gözler önüne serdi.

Uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.

ABD'DEN UKRAYNA'YA YENİ ASKERİ YARDIM

06.10 Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden bu hafta içinde Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım açıklayacak. Bu yardımın 13,6 milyar dolarlık fonun bir parçası olacağı belirtiliyor.

05.54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'Her şeyden önce, bir Ukrayna olacak, Vladimir Putin'den çok daha uzun süre bağımsız bir Ukrayna olacak' dedi ve ABD'nin şu anda mümkün olduğu kadar çok ölüm ve yıkımı önlemeye çalıştığını söyledi.

05.42 Ukrayna ordusu, yaşanan kayıplar nedeniyle Rusya'nın askeri okul öğrencilerini erken mezun etmeyi planladığını iddia etti.

05.31 UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI DANIŞMANI ANTON GERASHCHENKO, "RUSLAR, ODESSA'YI BOMBALADI"

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.

04.36: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından etkinliği yeniden tartışmaya açılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısına ilişkin Japonya hükümetinden kritik bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bir konferansta yaptığı konuşmada, BMGK'da reform çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Moskova'nın, Ukrayna işgaline atıfta bulunarak, Rusya'nın daimi bir konsey üyesi olarak uluslararası toplumda barış ve güvenliğin korunmasında büyük sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan Hayashi, Moskova'nın tutumunun konseyde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti.

04.27: Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.