Rusya - Ukrayna savaşında 21. gün! Ukrayna: 4 Rus general öldürüldü! Kiev güne saldırıyla uyandı | İşte dakika dakika gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 21. güne girildi. Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anladığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Kiev güne saldırıyla uyanırken, Ukrayna 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Ukrayna-Rusya arasında savaş 21. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
08.24 ABD Senatosu , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak kınayan bir kararı oybirliğiyle kabul etti .
06.23 Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik ve siyasi düzeni 'temelden' değiştirebileceğini duyurdu.
'BİR RUS GENERAL DAHA ÖLDÜRÜLDÜ'
06.18 Ukrayna, 4. Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü öldüğünü söyledi.
Mityaev'in Mariupol'de öldürüldüğü açıklandı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.
06.11 Ukrayna'nın Herson Havalimanına düzenlediği hava saldırılarında 3 Rus askeri helikopteri imha edildi. Planet Labs'ın yeni uydu görüntüleri saldırının boyutlarını gözler önüne serdi.
Uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.
ABD'DEN UKRAYNA'YA YENİ ASKERİ YARDIM
06.10 Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden bu hafta içinde Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım açıklayacak. Bu yardımın 13,6 milyar dolarlık fonun bir parçası olacağı belirtiliyor.
05.54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'Her şeyden önce, bir Ukrayna olacak, Vladimir Putin'den çok daha uzun süre bağımsız bir Ukrayna olacak' dedi ve ABD'nin şu anda mümkün olduğu kadar çok ölüm ve yıkımı önlemeye çalıştığını söyledi.
05.42 Ukrayna ordusu, yaşanan kayıplar nedeniyle Rusya'nın askeri okul öğrencilerini erken mezun etmeyi planladığını iddia etti.
05.31 UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI DANIŞMANI ANTON GERASHCHENKO, "RUSLAR, ODESSA'YI BOMBALADI"
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.
04.36: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından etkinliği yeniden tartışmaya açılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısına ilişkin Japonya hükümetinden kritik bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bir konferansta yaptığı konuşmada, BMGK'da reform çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Moskova'nın, Ukrayna işgaline atıfta bulunarak, Rusya'nın daimi bir konsey üyesi olarak uluslararası toplumda barış ve güvenliğin korunmasında büyük sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan Hayashi, Moskova'nın tutumunun konseyde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti.
04.27: Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.
ZELENSKİY: "RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞI UTANÇ VE YOKSULLUK İÇİNDE BİTECEK"
04.30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.
Telegram hesabından halkına seslenen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 3 haftadır sürdüğünü hatırlatarak, "Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz." dedi.
Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ederek, "Bu önemli. Zor ama önemli. Çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bir yandan müzakereler sürerken aynı zamanda Rus ordusunun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Rus askerlerinin, yerel ve yabancı gazeteciler ile sivilleri acımasızca öldürdüğünü aktardı.
Rus askerlerinin, Ukrayna topraklarında savaş suçu işlediklerini belirten Zelenskiy, "İşgalciler savaş suçlarını işlemeye devam ediyor, yerleşim yerlerini ve sivil altyapıları ateşe veriyor, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı füze sayısı 900'ü aştı. Hava saldırılarını saymak ise mümkün değil." diye konuştu.
- Rus halkına seslendi
Konuşmasında Rus halkına da hitap eden Zelenskiy, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi.
- "Savaş uçakları henüz gelmedi"
Açıklamasında, Ukrayna tarafına savaş uçaklarının verilmesine söz verildiğini, ama bugüne kadar bu uçakların ülkesine gelmediğini vurgulayan Zelenskiy, "Uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi kararı hala yerine getirilmedi. Henüz onları almadık." açıklamasında bulundu.
Başta Mariupol olmak üzere Ukrayna genelinde 15 Mart'ta açılan insanı koridorlardan 29 bine yakın insanın tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, insanların özel araçlarıyla kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.
03.58: Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.
03.50: Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk'te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti. Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'nde bulunan Nikopol kenti Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Harkov'a bağlı Oleksiivka ile Dnipro'ya bağlı Nikopol kentleri arasında bombardıman yapıldığını duyurdu. Rus birliklerinin bu bombardımanlarına hala devam ettiğini aktaran Sayuk, Nikopol kenti merkezine henüz bir saldırı gerçekleşmediğini, fakat bir saldırı durumda sirenleri duyan halkın derhal sığınaklara kaçmasını tavsiye etti.
03.40 UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: SALDIRI YAPAN DÜŞMAN, GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."
Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.
03.12: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.
00.07: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları, Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılardan bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk başbakanlar oldu.
23.02: Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, liderlerin ziyareti hakkında, "Gerçek dostların cesareti" dedi.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK"
22.53: Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5'inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6'ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, "Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
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